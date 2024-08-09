Meksika, Olimpiyat Oyunlarında tarih yazdı

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Meksika, Olimpiyat Oyunlarında tarih yazdı

Meksika Ritmik Jimnastik Takımı, Paris 2024'te La Chapelle Arena'da üç renkli taraftarlardan aldığı muhteşem destek ve ilk katılımıyla Olimpiyat Oyunları tarihine geçti .

Dalia Alcocer, Sofía Flores, Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar ve Adirem Tejeda, geçen yıl savaş nedeniyle İsrail'den kaçarak Olimpiyat Oyunları'na gelen ve Santiago 2023'teki Pan Amerikan Oyunları için kamp yapan ekipte yer aldı.

6-22 yaş arası jimnastikçiler, dünyanın en iyileri karşısında giriştikleri mücadelede madalya alamasalar da sondan ikinci olarak bitirerek başarı sağladılar.

Meksika toplamda kazandığı 57.500 puanla, son klasmanda Almanya ve Mısır'ın üzerinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Meksika Ritmik Jimnastik Takımı, son Pan Amerika Oyunlarını Ritmik gümüş madalya ile tamamlamıştı.

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