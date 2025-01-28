Meksika yargı seçimlerinde tarihi adım: Kura sistemi kararı resmileşti

Meksika Senatosu Başkanı Gerardo Fernández Noroña, Yüksek Seçim Mahkemesi'nin (TEPJF) aldığı karara uyacaklarını ve adayların kura yoluyla belirleneceğini duyurdu. Noroña, TEPJF'nin kararlarının bağlayıcı olduğunu vurgulayarak, "Karar açık: Görüşme yapmadan doğrudan kura sürecine geçeceğiz. Mahkeme ne diyorsa harfiyen uygulayacağız," dedi. Yargı seçimlerinde kullanılacak mekanizmanın, Senato Başkanlık Divanı tarafından belirleneceği de ifade edildi.

Fernández Noroña, yargının tutumunu "ulusal çıkarlara ve anayasal çerçeveye aykırı" olarak nitelendirdi. "Yargının sorumsuzluğu, siyasi etik eksikliği ve ulusal çıkarlarla çelişen davranışları kabul edilemez. Eğer bir avukat seçmek zorunda olsam, şu anki yargı üyelerine güvenmezdim," diyerek yargıya olan güven eksikliğini dile getirdi.

KOMİTEYE EK YÜK GETİRECEK Mİ?

Noroña, kura işleminin, Yargı Değerlendirme Komitesi yerine Senato Başkanlık Divanı tarafından yürütüleceğini belirtti. Bu kararın, komitenin yükünü hafifletmek ve sürecin olası bir itirazla karşılaşmasının önüne geçmek amacıyla alındığını ifade etti. "Sürecin kusursuz işlemesi önceliğimiz. Umuyorum ki kurada teknik bir sorun yaşanmaz," diye ekledi.

1 Haziran’da yapılacak yargı seçimleri öncesinde, adayların belirlenmesi için Senato’nun hızlı hareket etmesigerektiği belirtiliyor. Fernández Noroña, "Bizim amacımız süreci başarıyla tamamlamak. Yargının güvenilirliğini ise kendi sorumsuzlukları zedeliyor," diyerek, yargıya yönelik eleştirilerini sürdürdü.