Meksika'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor! Sayı 155'e yükseldi

Yerel basın, ülke genelinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte ölüm oranlarının arttığını ve barajlardaki su seviyelerinin düştüğünü bildirdi. Özellikle Veracruz bölgesinde olmak üzere, 2024 yılından itibaren 155 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerinde sıcaklık 45 derecenin üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı'na göre, 13-18 Haziran tarihleri arasında yüksek sıcaklıklar nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti. Basın raporlarına göre, yaklaşık 2,567 kişi güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurdu. Ayrıca, bazı eyaletlerde su buharlaşma oranlarının artmasıyla barajlardaki su seviyeleri kritik düzeylere indi.

Ulusal Meteoroloji Servisi, 9 Haziran'da ülke genelinde etkili olacak yeni bir sıcak hava dalgası konusunda uyarıda bulunmuş ve kronik hastalığı olan kişilerin, zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmamalarını önermişti.

Kavurucu sıcakların 5 Ekim'e kadar sürmesi bekleniyor.