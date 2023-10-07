Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 18 ölü

Meksika'nın güneyinde göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 18 göçmen hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 18 ölü

Meksika'da Oaxaca Başsavcılığı, Oaxaca-Cuacnopalan otoyolunun 88. kilometresinde göçmenleri taşıyan otobüsün devrildiğini açıkladı.

Kazada 3'ü çocuk 18 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Oaxaca Devlet Sivil Koruma Koordinasyonu ölenlerin çoğunun Venezuelalı göçmenler olduğunu duyurdu.

Oaxaca Valisi Salomon Jara açıklamasında, kaza nedeniyle "derin" üzüntü duyduklarını belirterek yaralılara tıbbi destek sağlayacaklarını bildirdi.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İstanbul'da köprüler 'Serebral Palsi' için yeşile büründü Yaşam
İstanbul'da köprüler 'Serebral Palsi' için yeşile büründü
Bakan Tunç, Gezi’yi ‘terör eylemi’ ilan etti: Çünkü ölüm var, bir kalkışma olduğu tartışmasız Gündem
Bakan Tunç, Gezi’yi ‘terör eylemi’ ilan etti: Çünkü ölüm var, bir kalkışma olduğu tartışmasız
İzmir'de 'Aktaşlar' suç örgütüne operasyon: 26 şüpheli gözaltına alındı Gündem
İzmir'de 'Aktaşlar' suç örgütüne operasyon: 26 şüpheli gözaltına alındı
Ertuğrul Sağlam: Verdiğimiz iki puan açıkçası bizi çok üzdü Spor
Ertuğrul Sağlam: Verdiğimiz iki puan açıkçası bizi çok üzdü
Murat Sancak: Yusuf Sarı’yı tedavi için Fransa’ya göndereceğiz Spor
Murat Sancak: Yusuf Sarı’yı tedavi için Fransa’ya göndereceğiz
TIR’ın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1'i çocuk 5 yaralı Yaşam
TIR’ın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1'i çocuk 5 yaralı