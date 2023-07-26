Meksika’da göktaşı şovu, geceyi aydınlattı

Meksika’nın batısında atmosfere giren bir göktaşı, gece saatlerinde gökyüzünde muhteşem bir manzara oluşturdu.

KAYNAK: İHA
Meksika’da göktaşı şovu, geceyi aydınlattı

İHA'nın haberine göre; Michoacan, Colima ve Jalisco eyaletlerinde görülen göktaşı, çevreyi aydınlatarak geceyi gündüze çevirdi. Bazı vatandaşlar ise göktaşının neden olduğu parlaklıktan korktu.

Bilim Adamları Göktaşı Olduğunu Doğruladı

Gökyüzündeki parlak cismin ne olduğu merak konusu olurken, Michoacan Eyalet Valisi Alfredo Ramirez Bedolla, Colima Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı inceleme sonucunda cismin bir göktaşı olduğunu belirlediklerini açıkladı. Bedolla, göktaşının atmosfere girerken alev topuna dönüştüğünü ve herhangi bir zarara yol açmadığını söyledi.

Göktaşının Alev Topuna Dönüşmesi Kaydedildi

Göktaşının atmosfere girerken alev topuna dönüşmesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göktaşının gece karanlığını aydınlattığı ve ardından kaybolduğu görülüyor. Görüntüler, internette büyük ilgi gördü.

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