Meksika'nın başkenti Meksiko'da hükümetin güvenlik politikasını eleştiren ve kendilerini "Z Kuşağı" olarak adlandıran grubun çağrısıyla düzenlenen protesto sırasında çıkan olaylarda 100'ü polis olmak üzere 120 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki habere göre binlerce gösterici, Bağımsızlık Anıtı'nda toplanarak Ulusal Saray'a yürüdü.

Polis, Ulusal Saray önündeki bariyerlere taş ve çekiçlerle saldıran gruba göz yaşartıcı ve yangın söndürücü gazlarla müdahale etti.

Olaylarda 100'ü polis olmak üzere 120 kişi yaralandı, çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Öğrenciler, çiftçiler, muhalefet partilerinden temsilciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı protestoda yıllardır süren şiddet ve organize suç kaynaklı güvensizlik eleştirildi.

Göstericiler, ayrıca Michoacan eyaletinde Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo'nun 1 Kasım'da "Işık Festivali"nde düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesini de protesto etti.

Eylemciler, hükümet değişikliklerine rağmen güvenlik sorunlarının çözülmediğine dikkati çekerek, şiddet kurbanlarının unutulmaması çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, "Z Kuşağı" protestolarının arkasında muhalefetin olduğunu savundu ve hareketi siyasi amaç taşıyan oluşum olarak niteledi.

Şiddetle mücadelede ilerleme kaydettiklerini savunan Sheinbaum, protestoların manipüle edildiğini öne sürdü.