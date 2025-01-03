Meksika’da işsizlerin sayısı 1,6 milyona ulaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Meksika’da işsizlerin sayısı 1,6 milyona ulaştı

Meksika’da işsizlik oranı Kasım 2024’te %2,6’ya çıktı. Kadınlarda artış daha belirgin olurken, iş gücüne katılım oranı %60’a geriledi.

Meksika Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) tarafından açıklanan verilere göre, Meksika’nın işsizlik oranı Kasım 2024’te %2,6 olarak kaydedildi. Bu oran, Ekim ayındaki %2,5 seviyesine göre hafif bir artışı gösteriyor ancak piyasa beklentisi olan %2,7’nin altında kaldı.

KADINLARDA ARTIŞ DAHA FAZLA

Verilere göre, erkeklerde işsizlik oranı %2,5’ten %2,6’ya yükselirken, kadınlarda bu oran daha belirgin bir artışla %2,5’ten %2,8’e çıktı. Toplam işsiz sayısı ise 1,6 milyon kişi olarak belirlendi.

İŞ GÜCÜNE KATILIM GERİLEDİ

İşgücü piyasasında başka bir önemli değişiklik, iş gücüne katılım oranında yaşandı. Katılım oranı bir önceki aya göre %60,2’den %60’a geriledi. Bu durum, ekonomik olarak aktif nüfusun 61,6 milyona düştüğünü ortaya koyuyor.

Ekonomistler, iş gücüne katılım oranındaki düşüşü ekonomik koşullar ve geçici iş fırsatlarının azalmasına bağlayarak, önümüzdeki aylarda bu verilerin yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle kadın istihdamındaki kırılgan yapının, daha fazla politika müdahalesine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiliyor.

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