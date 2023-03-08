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Meksika’da kartel üyelerinden turistik tesise silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var

Meksika’da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyelerinin, turistik tesise düzenlendikleri silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırganlar, tesisi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 22:06
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Meksika’da kartel üyelerinden turistik tesise silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var

Meksika’da kartel üyelerinden turistik tesise silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var
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(İHA) - Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Celaya şehrindeki La Palapa adlı turistik tesise silahlı saldırı düzenlendi.

Meksika’nın en tehlikeli suç örgütü olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyesi en az 6 kişilik grup, tesisteki bazı müşterileri vurduktan sonra bölgeyi ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Güvenlik güçleri, grubun 2 kişiyi vurarak, 1 kişiyi de yakarak öldürüldüğünü ifade ederek, 8 kişinin ise saldırı sırasında ve yangında yaraladığını aktardı.
Saldırının ardından tesise tehdit içeren ifadelerin yer aldığı pankart asıldı. Pankartta, saldırıyı CJNG’nin üstlendiği belirtilerek, tesisin sahibi ise ölümle tehdit edildi. La Palapa adlı işletmenin sahibinin bölgede faaliyet gösteren farklı bir kartel ile bağlantılı olduğu bildirildi. Olayın failleri henüz yakalanamazken, Guanajuato Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve çok yönlü operasyonların düzenlediğini açıkladı.

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