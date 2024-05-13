70 santimetre genişliğindeki trafik ışıklı cadde turistlerin ilgisini çekiyor

Prag, tarihi ve kültürel zenginliğiyle ünlü bir Avrupa şehri olarak bilinir. Bu şehrin gizemli ve büyüleyici atmosferine katkıda bulunan bir simge ise Vinarna Certovka adlı dar cadde. Prag Kalesi'ni Vltava Nehri'ne bağlayan bu geçit, sadece yaklaşık 70 cm genişliğinde olup kendi trafik ışıklarına sahiptir.

Bu eşsiz özellikleriyle Vinarna Certovka, turistlerin ilgisini çeken ve Prag'ın benzersiz dokusunu yansıtan bir nokta olarak öne çıkıyor. Cadde, tarihi bir atmosfere sahip olmasıyla bilinirken, dar yapısıyla da dikkat çekmektedir. Prag'ın sokaklarında dolaşırken, Vinarna Certovka'nın dar ama büyüleyici geçidini görmek unutulmaz bir deneyim sunuyor.