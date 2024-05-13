70 santimetre genişliğindeki trafik ışıklı cadde turistlerin ilgisini çekiyor

Kaynak: Haber Merkezi
70 santimetre genişliğindeki trafik ışıklı cadde turistlerin ilgisini çekiyor
Prag'ın tarihi geçidi Vinarna Certovka, sadece 70 cm genişliğinde ve kendi trafik ışıklarına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Prag, tarihi ve kültürel zenginliğiyle ünlü bir Avrupa şehri olarak bilinir. Bu şehrin gizemli ve büyüleyici atmosferine katkıda bulunan bir simge ise Vinarna Certovka adlı dar cadde. Prag Kalesi'ni Vltava Nehri'ne bağlayan bu geçit, sadece yaklaşık 70 cm genişliğinde olup kendi trafik ışıklarına sahiptir.

Bu eşsiz özellikleriyle Vinarna Certovka, turistlerin ilgisini çeken ve Prag'ın benzersiz dokusunu yansıtan bir nokta olarak öne çıkıyor. Cadde, tarihi bir atmosfere sahip olmasıyla bilinirken, dar yapısıyla da dikkat çekmektedir. Prag'ın sokaklarında dolaşırken, Vinarna Certovka'nın dar ama büyüleyici geçidini görmek unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Son Haberler
Çankırı’da Mayıs ayında şaşırtıcı görüntüler Yerel Haberler
Çankırı’da Mayıs ayında şaşırtıcı görüntüler
Ölüme itilen 37 kaçak göçmen kurtarıldı Yerel Haberler
Ölüme itilen 37 kaçak göçmen kurtarıldı
Gelin bohçasından sonra şimdi de bebek bohçası... Video
Gelin bohçasından sonra şimdi de bebek bohçası...
Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavga kamerada Yerel Haberler
Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavga kamerada
Erman Toroğlu Mourinho'yu duyunca dayanamadı. Olacakları tek tek anlattı Spor
Erman Toroğlu Mourinho'yu duyunca dayanamadı. Olacakları tek tek anlattı
Mardin'de bir ede yangın çıktı Gündem
Mardin'de bir ede yangın çıktı