Meksika'da patlayan yanardağ hayatı felç etti

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nın yoğun faaliyeti sonucu meydana gelen kül yağışı, şiddetli rüzgarın etkisiyle toz fırtınasına neden oldu.

Meksika'da patlayan yanardağ hayatı felç etti

Meksika’da son günlerde faaliyetleri artan Popocatepetl Yanardağı’nda meydana gelen patlamalar sonucu yanardağ kraterinden çıkan küller çevredeki birçok eyalette yoğun kül yağışına neden oldu. Yanardağın doğusunda yer alan Puebla eyaleti kül yağışından en çok etkilenen bölgeler arasında yer alırken, eyaletin başkenti Puebla ile Atlixco şehirlerinde etkili olan şiddetli rüzgar sonucu toz fırtınası yaşandı.

Söz konusu kentlerde bazı iş yerleri kepenk kapatırken, günlük hayat olumsuz etkilendi. Toz fırtınası sırasında kaydedilen görüntülerde, sokakları adeta bir sis tabakasının kapladığı görüldü.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI, OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yanardağ çevresindeki birçok eyalette okulların tatil edilmesi ve uçuşların ertelenmesi gibi önlemlerin alınmasına yol açan kül yağışı bölgenin adeta külle kaplanmasına neden olurken, yetkililer volkanik külün sağlığa zararlı olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlardan maske ve gözlük takıp kendilerini korumalarını tavsiye etti.

Puebla Eyaleti Sivil Koruma Genel Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağı’nın kraterinden çıkan ve rüzgarın etkisiyle çoğunlukla doğu ila kuzeydoğu yönlerine doğru yayılan volkanik küllerin en çok Puebla eyaletine düşeceği, ancak daha da doğuda yer alan Veracruz eyaletine de ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

POPOCATEPETL YANARDAĞI'NDA BU YIL 518’E PATLAMA MEYDANA GELDİ

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan günlük raporda, Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saat içinde 2 patlamanın daha gerçekleştiği belirtildi. Bir yıldan fazla süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl'da son günlerde hemen hemen her gün patlama meydana geliyor. Geçtiğimiz yıl toplam 113 patlamanın yaşandığı yanardağda, bu yılın başından bu yana 518’e patlama meydana geldi. (İHA)

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