Meksika’da polis ile silahlı gruplar arasında çatışma: 9 ölü

Meksika’da polis ve silahlı bir grup arasında çatışma yaşandı. Olayda 2’si polis 9 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Meksika’da polis ile silahlı gruplar arasında çatışma: 9 ölü

Meksika’nın Cuernavaca kentinde silahlı saldırganların bulunduğu konvoydan sokaktaki bir gruba ateş açılarak bir kişiyi kaçırma girişiminde bulunuldu. Olayın ardından kentin farklı noktalarında polis ve grup arasında çatışma yaşandı. Cuernavaca güvenlik birimi tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda 2’si polis 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çatışmada, yaralanan 2 polis memurunun ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Başkent Mexico City'nin 80 kilometre güneyinde yer alan Cuernavaca kentinde rakip organize suç gruplar arasında daha önce birçok kez şiddet olayı yaşanmıştı.

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