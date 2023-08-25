Meksika’da süpermarketin önünde ayı paniği

İHA'nın haberine göre; olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı.

Ayıyı Cep Telefonuyla Kaydettiler

Nuevo Leon eyaletinin başkenti Monterrey’de yaşanan olayda, ormanlık alandan çıkan bir ayı, süpermarketin önüne geldi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, ayının bir süre durduktan sonra tekrar yürüyerek uzaklaştığını görüntüledi. Kaydı yapan kişiler ise ayının geçtiği sırada kendilerini korumak için araçlarında saklandı.

Amerikan Kara Ayıları Nesli Tükenmekte

Monterrey sokaklarında ayılar sıklıkla görülüyor. Yetkililer Amerikan kara ayılarının genellikle ormanlık alanda yaşadıklarını, ancak aşırı sıcak havalarda nadiren şehre indiklerini bildiriyor. Meksika Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ise Amerikan kara ayılarının neslinin tükenmekte olduğunu ve yaşam alanlarının kentleşme sebebiyle yok edildiğini belirtiyor.