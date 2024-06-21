Meksika'yı aşırı sıcaklar vurdu

Kaynak: AA
Meksika'yı aşırı sıcaklar vurdu

Meksika’da etkisini gösteren sıcak hava dalgası sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 155’e yükseldi.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Meksika’da can kayıpları artarken barajlardaki su seviyeleri de azalıyor. Çoğunluğu Veracruz’da olmak üzere, ülke genelinde aşırı sıcaklar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 155’e yükseldi.

Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerinde hava sıcaklıkları 45 dereceyi geçerken Sağlık Sekreterliği’nin konu hakkında yaptığı açıklamaya göre, 13-18 Haziran tarihlerinde 30 kişi, aşırı sıcaklardan dolayı yaşamını yitirdi.

Meksika basınında, yaklaşık 2 bin 567 kişinin güneş çarpması sebebiyle hastanelere başvurduğu belirtilirken aşırı sıcakların 5 Ekim’e kadar süreceği ifade edildi. Diğer yandan bazı eyaletlerde buharlaşma oranının artmasıyla barajlarda bulunan su seviyesinin kritik seviyelere düştüğü aktarıldı.

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