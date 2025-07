Melek Baykal çileden çıktı! Bodrum sahiline isyan etti

Ünlü oyuncu Melek Baykal, yerleşim bölgeleri önüne demir atan teknelerin denizi kirlettiklerini belirterek yetkililerin denetim yapmasını istedi.

Baykal, Bodrum Gölköy'de yaşanan deniz kirliliğini sosyal medya hesabından çektiği video ile anlattı. Ünlü oyuncu videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İSYAN ETTİ

"Burası Bodrum'un Gölköy sahili, Denizin halini görüyor musunuz? Köpük köpük. Güzelim koy bu vaziyette ve ben bu Gölköy'de denizin bu rengini hiç görmemiştim. Böyle bir renk aldığını görmemiştim. Özür dilerim ama idrar rengi yani.

Maalesef burada küçücük koyda dünya kadar tekne barınıyor. Ve bunlar yerlerinden hiç hareket etmiyorlar. 10 gün 15 gün aynı yerde duruyorlar. Görüyor musunuz rezilliği? Sintene basıyorlar. Hani uydudan kontrol edilecekti. Bunlar yakalanacaktı? Şu rezalete bakın.

Denize giremiyoruz yani. Bu olacak iş mi? Hale bakın. Küçücük Gölköy koyu tekneden kaynıyor. Bakın. Şu hale bakın. Allah aşkına. Denizin haline bakın. Şuraya bakın. Köpük köpük. Köpük köpük. Nasıl yüzüyorsunuz? Burada her yerimizi mahvettiniz ya. Yazıklar olsun."

Gölköy'ü ve denizin köpüklü halini video kaydına alan ve takipçileri ile paylaşan Baykal, gönderisine de şu sözleri not düştü:

'SAHİLLERİMİZİ DENETLEYİN'

“Ülkesini seven, denizi seven tüm insanlarımıza sesleniyorum lütfen duyarlı olalım. Ve bu tekne kepazeliği için mümkün olduğu kadar paylaşım yapalım. Tekne sahipleri yerleşim alanı olmayan koylarda demirlesinler. Yerleşim yerlerinde denizden yararlanmak isteyen insanlara bu rezilliği yaşatmayın. Sağlık için denize girmek isteyen insanların önünü kesiyorsunuz. Buna hakkınız yok. Ben her gün bu sahildeyim ve görüyorum. 20 gün yerinden kıpırdamadan demir atan tekneleri görüyorum. Canları istediği zaman sintinelerini denize boşaltıyorlar. Pis atıkları idrarları sahile geliyor. Hiç utanmıyorlar bu yaptıklarından.

Denetleme hiç görmüyorum bir kere bile sahil güvenliğin burada dolaştığını görmedim. Hani uydudan takip ediliyordu. Hiç inanmıyorum artık. Kontrol olmazsa durum böyle oluyor malesef. Yetkililer lütfen ses verin ve sahillerimizi denetleyin."