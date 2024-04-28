Melek Baykal’dan Cennet Mahallesi itirafı: Alişan ve Çağla Şıkel ile oynamam dedim

Yayınlandığı döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinin Pembe ve Yunus’u seneler sonra bir araya geldi. Melek Baykal, Müjdat Gezen ile Bizim Ev programına konuk olarak seneler sonra bomba bir itiraf yaptı.

Cennet Mahallesi'nde Pembe rolünü canlandıran Melek Baykal o dönem dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu ile ilk görüşmesinin ardından başrolde oynayacak kişilerden memnun olmadığını açıkladı.

"BİRİ MANKEN DİĞERİ TÜRKÜCÜ"

Müjdat Gezen ile Bizim Ev programında açıklamalar yapan Baykal, Alişan ve Çağla Şikel'in o dönem ekran deneyiminin bulunmaması ve birinin türkücü, diğerinin ise model olması yüzünden ön yargılı olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"Ben ikisine de karşı çıkmıştım. Çünkü Türker İnanoğlu benimle ilk konuştuğunda Alişan ve Çağla Şikel var dedi. Dedim ki o zaman beni ne olur affedin, çünkü ben bir manken bir türkücü ile oynayamam, kusura bakmayın. Israrla 'Sen bana güven, olacak' dedi ve gerçekten de oldu. Türker abi havayı çok iyi koklayan bir adamdı."