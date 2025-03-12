Melek Mosso alerji olduğunu söylemişti! Hastalığı bambaşka çıktı, sudan bulaşıyor

Eşi Serkan Sağdıç ile boşanacakları iddia edilen ünlü şarkıcı Bali’ye düşman çatlatan tatile gitmişti. Ünlü şarkıcı orada alerji olduğunu duyurmuştu. Mosso’nun alerji sandığı hastalığı bambaşka çıktı.

“Vursalar Ölemem”, “Keklik Gibi” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Mosso, 2 yıl önce hayatını Serkan Sağdıç ile dünyaevine girmişti.

BACAKLARI VE KOLLARI ALERJİ OLMUŞTU

Bacağının ve kolunun fotoğrafını paylaşan Melek Mosso “Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum" demişti. Ünlü şarkıcı sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

'BALİ BELLY HASTALIĞINA YAKALANDIM'

Mosso, “Burada Bali Belly hastalığına yakalandım. Sudan ve buzdan bulaşıyormuş. İki gündür vücudumda su kalmadı. Artık inanılmaz durumdayım. Karnım ve midem 5 aylık hamile gibi ödemli. Neyse onu da atlattım. İyileşeceğim ve Türkiye'ye döneceğim” ifadelerini kullandı.