Melek Mosso düğün tarihini açıkladı

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır aşk yaşadığı manken Serkan Sağdıç ile evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz günlerde attı. Mosso, şimdi de düğün tarihini açıkladı.

Melek Mosso düğün tarihini açıkladı

Nişanlısı Serkan Sağdıç ile evliliğe hazırlanan Melek Mosso, Kıbrıs Acapulco Resort Hotel’de sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelen Melek Mosso, düğünüyle ilgili sürprizi gazetecilerle paylaştı.

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Mosso, "Nikahımız 11 Ekim’de Mersin’de gerçekleşecek. Sade, butik bir nikah planlıyordum ama işin içerisine girince öyle olunmadığını anladım" dedi.

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Düğünleriyle alakalı bir sürprizden daha bahseden Mosso, "Nikahımızın akabinde gelinlikle bir mekanda sahneye çıkarak konser vereceğim. Konserimin biletlerini yarın satışa çıkartıyoruz. Elde edilen tüm geliri deprem bölgesinde evlilik hazırlığı yapan çiftler için kullanacağız. Konser gelirinin yanı sıra bende gerekeni yaparak toplanan parayı en güzel şekilde insanların hayatına dokunmak için kullanacağız" diye konuştu.

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