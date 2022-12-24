24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Melek Mosso'nun soyadı isyanı

Melek Mosso, soyadıyla ilgili "Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor. Bu durum benim hoşuma da gitmiyor" diyerek sitemini dile getirdi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 09:30
Takip Et

Melek Mosso isyan etti! Soyadımı beğenen dükkan açıyor

Melek Mosso'nun soyadı isyanı
+
Aa
-

Şarkıcı Melek Mosso, soyadıyla ilgili sitemini sosyal medya hesabından ifade etti. 

Twitter'dan açıklama yapan şarkıcı, "Arkadaşlar benim kafem, otelim, mobilyacım ve çikolatacım... (Böyle uzayıp gidiyor) YOK! Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor. Bu durum benim hoşuma da gitmiyor. Ulaşıp, 'Soyadınızı çaldık ehehe' diyenler de var. Çok soran oluyor ondan yazayım dedim. Bir gün bi dükkanım olursa haberiniz olur" diye yazdı.

Şarkıcı, "Mosso bisiklet benim çocukluğumdan beri var. Onu hepimiz biliyoruz" dedi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
1
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
3
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
4
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
﻿Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
5
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
6
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
7
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yılı coşkuyla kutlanacak
﻿Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yılı coşkuyla kutlanacak
﻿Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yılı coşkuyla kutlanacak
﻿Huzurevinde 20 kişi yanarak öldü
﻿Huzurevinde 20 kişi yanarak öldü
﻿Huzurevinde 20 kişi yanarak öldü
﻿Gaziantep Karkamış SYDV geçici personel alacak
﻿Gaziantep Karkamış SYDV geçici personel alacak
﻿Gaziantep Karkamış SYDV geçici personel alacak
﻿Balıkesir Savaştepe SYDV işçi alacak
﻿Balıkesir Savaştepe SYDV işçi alacak
﻿Balıkesir Savaştepe SYDV işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.