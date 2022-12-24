Melek Mosso'nun soyadı isyanı

Şarkıcı Melek Mosso, soyadıyla ilgili sitemini sosyal medya hesabından ifade etti.

Twitter'dan açıklama yapan şarkıcı, "Arkadaşlar benim kafem, otelim, mobilyacım ve çikolatacım... (Böyle uzayıp gidiyor) YOK! Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor. Bu durum benim hoşuma da gitmiyor. Ulaşıp, 'Soyadınızı çaldık ehehe' diyenler de var. Çok soran oluyor ondan yazayım dedim. Bir gün bi dükkanım olursa haberiniz olur" diye yazdı.

Şarkıcı, "Mosso bisiklet benim çocukluğumdan beri var. Onu hepimiz biliyoruz" dedi.

