"Hayatım Kaymış", "İlletim" ve "Yeri Var" gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla tanınan Melek Mosso, Serkan Sağdıç ile 2023 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin bu mutluluğu kısa sürdü.

ORTAK AYRILIK AÇIKLAMASI

Ünlü çift, birkaç hafta önce ayrılık kararı aldıklarını ortak bir açıklama ile şu şekilde duyurmuşlardı.

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk."

Birbirlerine her zaman destek olacaklarını söyleyen ikili, "Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmışlardı.

BUGÜN TEK CELSEDE BOŞANDI

Tüm bunların ardından Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Melek Mosso ile avukatı katılırken, davalı Serkan Sağdıç da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada hakim, taraflara "Boşanmak istiyor musunuz?" şeklinde soru sordu. Tarafların ayrı ayrı "Boşanmak istiyorum" demelerinin üzerine kararını açıklayan mahkeme, Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın anlaşmalı olarak boşanmalarına hükmetti.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın mahkemeye sunduğu protokol gereği birbirinden herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadığı da öğrenildi.