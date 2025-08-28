Melek Mosso yıllar sonra itiraf etti! “Çocukluğumdan beri üç kere yaşadım”

Taciz ifşaları günden güne artış gösterirken ünlü şarkıcı Melek Mosso da kadınlara destek verip başından geçen olayı anlattı.

"MİDE BULANDIRICI"

Birçok kadın yaşadığı taciz olaylarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak sessizliğini bozarken Mosso da, "Son zamanlarda kız kardeşlerimin başına gelen korkunç şeyleri duyuyor, görüyor ve hepsiyle aynı dehşeti paylaşıyorum. Arkadaşlarımızla konuşurken hemen hemen herkesin bunu en az bir kere yaşamış olduğunu görmek mide bulandırıcı" dedi.

“BEN HÂLÂ SESLENDİREMİYOR VE İSİM VEREMİYORUM”

Mosso paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Çocukluğumdan beri üç kere ben de bu durumla karşılaştım. Korku ve suçlanacağım duygusuyla asla kimseyle paylaşmadım (terapistim ve bazı yakınlarım hariç). Hepinizi cesaretinizden ötürü kutluyorum. Ben hâlâ seslendiremiyor ve isim veremiyorum. Hatta başıma gelen bazı şeylerin tacize girdiğini bile ancak idrak edebiliyorum. Sesinizi yükseltmeniz bana ve bunları yıllardır içinde tutan herkese güç ve cesaret veriyor. Susmayın! El ele bu berbat travmaları iyileştirip, bu korkunç insanları toplumdan dışlayacağız. Öyle ya da böyle artık zarar gören kadınların değil, zarar veren erkeklerin isimleri ayyuka çıkacak. Bütün kız kardeşlerime sıkı sıkı sarılıyorum. Ses çıkar. Çünkü yalnız değilsin."