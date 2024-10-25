Melek Mosso'dan alkışlanacak hareket! Konserin tüm gelirini bakın nereye bağışladı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda 5 kişi şehit düşerken 22 kişi yaralanmıştı.

Hain terör saldırısının ardından Türkiye yasa boğulmuştu. 5 şehidin ardından birçok sanatçı konserlerini iptal etme kararı almıştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı için düzenlenen kutlamalar da iptal edilirken Şahan Gökbakar, Gülben Ergen bu karara tepkide bulunmuştu.

KONSERİN TÜM GELİRİNİ MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLADI

Geçtiğimiz gece Harbiye Açıkhava sahnesindeki konserini iptal etmekten kaçınan Melek Mosso ayakta alkışlanacak bir harekete imza attı.

"Şehit ailelerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne baş sağlığı diliyorum. Teröre lanet olsun" ifadelerini kullanan Melek Mosso konserin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.