Melek Mosso'dan alkışlanacak hareket! Konserin tüm gelirini bakın nereye bağışladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Melek Mosso'dan alkışlanacak hareket! Konserin tüm gelirini bakın nereye bağışladı

Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlenmişti. Saldırının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve ünlü sanatçıların konserleri iptal edilmeye başlamıştı. Konserini iptal etmeyen Melek Mosso'dan alkışlanacak hareket geldi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda 5 kişi şehit düşerken 22 kişi yaralanmıştı.

Hain terör saldırısının ardından Türkiye yasa boğulmuştu. 5 şehidin ardından birçok sanatçı konserlerini iptal etme kararı almıştı.

s-1fc8351fc922482c53d8c056ed3f9e28d6085b5d.jpg

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı için düzenlenen kutlamalar da iptal edilirken Şahan Gökbakar, Gülben Ergen bu karara tepkide bulunmuştu.

KONSERİN TÜM GELİRİNİ MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLADI

Geçtiğimiz gece Harbiye Açıkhava sahnesindeki konserini iptal etmekten kaçınan Melek Mosso ayakta alkışlanacak bir harekete imza attı.

"Şehit ailelerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne baş sağlığı diliyorum. Teröre lanet olsun" ifadelerini kullanan Melek Mosso konserin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

s-7625df990c2f9fc5823803761ea380ed4688fcff.jpg

s-c6a1647392641238f224c9610c9be4f28a3710b1.jpg

s-e17608cf0feb9d8e171494cb8e4d7c670d54c885.jpg

Son Haberler
Bahçeli'ye Çakıcı'dan sonra bir destek de Kürşat Yılmaz'dan: Gerekirse can alır can veririz
Bahçeli'ye Çakıcı'dan sonra bir destek de Kürşat Yılmaz'dan: Gerekirse can alır can veririz
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay hayranlarını korkuttu! Apar topar ameliyat oldu
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay hayranlarını korkuttu! Apar topar ameliyat oldu
“Bina” 27 Ekim’de ikinci kez oynanacak
“Bina” 27 Ekim’de ikinci kez oynanacak
Galatasaray için bomba transfer iddiası! Hedef: Milan'ın kaptanı
Galatasaray için bomba transfer iddiası! Hedef: Milan'ın kaptanı
Tarlada 5 az ileride 30 lira
Tarlada 5 az ileride 30 lira