Melek Mosso'dan kötü haber! Düşman çatlatan tatile çıkmıştı

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Melek Mosso'dan kötü haber! Düşman çatlatan tatile çıkmıştı

Eşiyle boşanacakları iddia edilen ünlü şarkıcı Melek Mosso eşi Serkan Sağdıç ile birlikte Bali'ye " tatile çıkmıştı. Ünlü şarkıcı tatilde nazara geldi, hastanelik oldu.

Geçtiğimiz günlerde Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç’ın ilişkilerinde kriz çıktığı iddia edilmişti. Çiftin birlikte paylaştıkları fotoğrafları kaldırmaları ve birbirlerini takipten çıkmaları boşanma söylentilerini doğrular nitelikteydi.

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HER EVLİLİKTE OLABİLECEK ŞEYLER”

Serkan Sağdıç, "Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an için bir şey söyleyemem. Kriz diyemeyiz, alınan bir karar yok" ifadelerini kullanmıştı.

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MELEK MOSSO İSE “MUTLUYUZ” DEMİŞTİ

Melek Mosso, boşanma iddiaları ve eşinin fotoğraflarını kaldırmasıyla ilgili olarak "O zaman limoniydik. Böyle bir şey yaşandı. Ama ondan sonra tabii ki bu değişti. Her karı-koca gibi biz de kavga ediyoruz. Öyle bir şey yok. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz" demişti.

Ünlü çift krizin ardından soluğu Bali'de aldı. Melek Mosso, tatilde hastanelik oldu. Vücudu alerji kapan Mosso 'Alerjiden çektiğimi hiç bir şeyden çekmiyorum' diyerek kollarının ve bacaklarının halini gösterdi.

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