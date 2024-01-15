Melek otuyla kilolara böyle veda edebilirsiniz. Mucize yöntem ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ersoy Özdem
Melek otuyla kilolara böyle veda edebilirsiniz. Mucize yöntem ortaya çıktı
İnsanların korkulu rüyası olan kilolara melek otunun kullanarak yapılan yöntemle veda edeceğiniz vurgulandı.

Doğal çözümler, insanların kabusu olan hastalıklara karşı devam ediyor.

Bu süreçte melek otu ilgi çekici bir bitki oldu.

HARİKA OT NASIL ZAYIFLATIR...

Melek otu, yemeklerden 15 dakika önce bir bardak sıcak suya bir miktar eklenerek içilmesi tavsiye ediliyor. Bu şekilde kilo vermeye katkıda bulunduğu söyleniyor.

YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Melek otu, sağlık için yararlı bir bitkidir ancak dozu önemlidir.

Eterli yağ içeren melek otu, rahimde kasılmaya sebep olabilir.

Bu nedenle hamile kadınlar melek otunu kullanmamalıdır.

Ayrıca melek otu sürekli veya çok miktarda kullanılmamalıdır.

Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Ve kesinlikle çiğ tüketilmemelidir.

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