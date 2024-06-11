Melih Gökçek Ankara'yı parsel parsel nasıl sattığını canlı yayında anlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Melih Gökçek Ankara'yı parsel parsel nasıl sattığını canlı yayında anlattı

Ankara Büyükşehir eski belediye başkanı Melih Gökçek, Ankara'daki arsaları nasıl parsel parsel sattığını detayları ile anlattı.

2015 yılında dönemin hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ın Melih Gökçek için sarf ettiği 'Ankara'daki arazileri paralel yapıya parsel parsel sattı' sözleri gündemi bomba gibi düşmüştü.

KENDİ AĞZI İLE ANLATTI

Katıldığını programda ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı arsa üretmemekle suçlayan Melih Gökçek, kendi döneminde Ankara'daki arsaları 'arsa ürettim' diyerek nasıl parsel parsel sattığını anlattı.

Mansur Yavaş'ın kendi döneminde tek bir arsa üretmediğini savunan Melih Gökçek kendisinin çok arsa ürettiğini ve bu arsaları sattığını, satarak da belediyeye gelir sağladığını söyledi.

Kendisine arsa üretmenin ne demek olduğu sorulan Melih Gökçek, "Arsayı alırsınız, aldıktan sonra planlama yaparsınız. Arsanın değeri 30 liraysa olur 1500 lira. Ve ondan sonra o arsayı satarak belediyeye gelir getirirsiniz" dedi.
Melih Gökçek bunu çok kez yaptığını söyledi.

BÜLENT ARINÇ'A AÇTIĞI DAVAYI KAYBETTİ


Bülent Arınç'ın, Melih Gökçek'le ilgili "Ankara'yı paralel yapıya parsel parsel sattı" iddiaları bir döneme damga vurmuştu. Bu sözler ikili arasında davalık olmalarına neden olmuştu. Melih Gökçek Bülent Arınç hakkında açtığını tazminat davasını kaybetmişti.

ARINÇ'IN 'PARSEL PARSEL SATTI' SÖZLERİ GÜNDEME OTURMUŞTU

Dönemin hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Arınç 2015 yılında kendisini cemaat ile işbirliği yapmakla suçlayan Melih Gökçek'e yanıt vermişti.

Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, "Gökçek bu yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır. Zengin işadamlarına okul yaptırmıştır. Yurt yerleri sağlamıştır" dedi. Arınç ayrıca Gökçek'in açıklamaları için "Terbiyesizce bir açıklamadır. Benim görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten ilk açıklama: Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
Atatürk'ün Fenerbahçe'ye yaptığı yardım ortaya çıktı. Bakın kaç lira göndermiş
Erdoğan Özel görüşmesinin ardından CHP'den açıklama
Altın ve dolar için geri sayım başladı. 24 saat sonra kura dikkat
Hatice Kolçak'tan yatırımcıya hayati uyarı. O tarihte her şey değişecek
SGK tek tek geri ödeyecek. Mahkemeden flaş karar
Son Haberler
Tokat Almus Barajı’nda bir kişi son anda kurtarıldı Yerel Haberler
Tokat Almus Barajı’nda bir kişi son anda kurtarıldı
Rize’deki can pazarı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı Yerel Haberler
Rize’deki can pazarı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Otomobili denize düşen sürücü ölümden döndü Yerel Haberler
Otomobili denize düşen sürücü ölümden döndü
Transfer resmen açıklandı. David Efianayi Galatasaray'da Spor
Transfer resmen açıklandı. David Efianayi Galatasaray'da
80 Yaşındaki yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda öldürüldü Gündem
80 Yaşındaki yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda öldürüldü
Yunanistan'da deprem Dünya
Yunanistan'da deprem