Melih Gökçek kendi döneminden fotoğraf paylaşıp yeniymiş gibi iftira attı

Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerlerini su bastı. Sürücüler ise araçlarında mahsur kaldı.

MELİH GÖKÇEK YİNE TUTTURAMADI

Ankara Büyükşehir Belediye eski başkanı Melih Gökçek ise 2018 yılından bir sel fotoğrafını yeniymiş gibi paylaştı.

Olayın 2018 yılında meydana geldiği ortaya çıktı. Gökçek paylaşımında “06-T-3311 nolu taksinin şöförü telefon açarak Mansur Yavaş’dan sıcak çorba siparişinde bulundu…

Şöför arkadaş bizi arayarak twitterdan da aracı olmamızı istedi…kırmadık… merak etme çorba yolda…” ifadelerini kullandı.

Gökçek’in paylaşımı ardı ardına hem tepki topladı hem de dalga konusu oldu.

Tepkilerin ardından Gökçek tekrar bir paylaşım yaparak “Yukarda ki ironiyi anlayamayacak kadar saftirik troller var…Bu fotoğraf daha önce çekilmiş diyorlar???????????? Ulan geri zekalılar geçmiş tarihli fotoya ne gerek var. in alta kaç tane felaket videosu var…” dedi.

Öte yandan Ankara’da Çankaya, Yenimahalle, Elmadağ, Altındağ, Ulus, Keçiören ve Mamak ilçelerinde yaşam durma noktasına geldi.

Caddeler, sokaklar ve alt geçitler suyla doldu.

İŞTE GÖKÇEK’E GELEN BAZI YORUMLAR:

Jelibonu çok yemiş gene, şekeri çıkmış belli ki.

Yazık adama ya hahswjjswn.

Bence Gökçek insanları trolluyor.

Rezil olmak bunun ata sporu.