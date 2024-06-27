Melih Gökçek milli voleybolcu kızlarımıza saldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Melih Gökçek milli voleybolcu kızlarımıza saldırdı

Bülent Arınç tarafından Ankara'yı FETÖ'ye parsel parsel satmakla itham edilen Melih Gökçek voleybolcu kızlarımızı hedef aldı.

Jelibonu bir maden sanmasıyla ünlü olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek voleybolcu kızlarımıza kafayı taktı.

"BUNLARA KADIN TÜRK MİLLİ TAKIMI DEMEM"

Millilerimizin Melissa Vargas’a saygı duruşumuzu anlattığı videoyu yeni sanan Gökçek ülkemiz için mücadele veren kızlarımızı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından Gökçek yaptığı paylaşımda “saygı duruşu ve milli marşımızla gülerek dalga geçen bu kadınlar milli takımımızı temsil edemez. Ben bunlara Kadın Türk Milli Takımı demem. Ya siz” dedi.

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VİDEODA İSTİKLAL MARŞI YOK

Gökçek’in bahsettiği videoda kızlarımızın İstiklal Marşı’ndan bahsetmemiş olması bile kullanıcıların alay etmesine sebep oldu.

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DAHA ÖNCE DE EBRAR KARAKURT'A SALDIRMIŞTI

Gökçek daha öncede millilerimiz Dünya Şampiyonu olurken Ebrar Karakurt için “Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…” demişti.

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