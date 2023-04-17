Melih Gökçek ve 'Travesti Okşan' hakkında bir skandal daha

Melih Gökçek ile ve 'Travesti Okşan' iddiaları gündemdeyken haklarından başka bir skandal daha ortaya çıktı.

Melih Gökçek ve 'Travesti Okşan' hakkında bir skandal daha

'Delilerin Delisi' YouTube hesabından video paylaşan Muhammed Yakut isimli kişinin Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile ilgili iddiaları gündem oldu.

Yakut, Gökçek'in 'Travesti Okşan' lakaplı bir transseksüel bireyle birlikte olduğunu iddia etti.

BİR SKANDAL DAHA

Bu iddialarında ardından ikili hakkında bir skandal daha ortaya çıktı.

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İddiaya göre; Melih Gökçek, 1993 yılında kendisi ile birlikte Refah Partisi'nde Ankara milletvekili olan Ömer Faruk Ekinci’ye 'Travesti Okşan' ile birlikte şantaj yaptı.

Ankara Kuşu adlı sosyal medya hesabından şu iddia ortaya atıldı:

Okşan meselesi:

Melih Gökçek ile Ömer Faruk Ekinci aynı dönemde Refah Partisi’nden Ankara milletvekilliği yapıyorlar. Refah’ın Ankara’da sadece iki vekili var, onlar da bunlar. Başka yok. Dolayısıyla bu ikili aynı zamanda rakipler. Parti içi rekabet yani. Birinin önünün açılması için ötekisinin bi şekilde patlaması gerekiyor haliyle.

O dönem ne hikmetse Ömer Faruk Ekinci’ye ilişkin dönmelerle yattı diye haberler çıkıyor ve yine nasıl oluyorsa rahmetli Necmettin Erbakan’a bu adamın söz konusu kaseti geliyor. Kaseti getiren de malum şahıs Böylece Melih Gökçek Refah Partisi’nden rakipsiz tek aday olarak Ankara Büyükşehir seçimlerine giriyor.

Kaset çekme mevzusunda Okşan Öztok da var. Zaten kendisi itiraf etmiş. ‘Melih Gökçek ile birlikte Ömer Faruk Ekinci’ye operasyon yaptık. Onu bana sorun. Büyükşehir adayı olmak için benim üstüme bastı’ demiş.

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KILIÇDAROĞLU’NU DA HEDEF ALMIŞTI

Öte yandan Gökçek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Oğlun erkek arkadaşı ile evlensin istiyorsan oylar Kılıçdaroğlu'na" ifadeleriyle hedef almıştı.

“SENİN O BABAN İYİ TANIR”

Yakut, yayınladığı videoda Osman Gökçek'e seslenerek “Senin o babanın (Melih Gökçek) Ankaralı Travesti Okşan ile olan ilişkilerini açıklarsam ne baban ne anan sokağa çıkamaz. Ankaralı Okşan'ı babana sor baban çok iyi tanır” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından videoyla ilgi şu mesajı paylaştı:

MELİH Gökçek denilen JELİBONCU! Bir kaç gündür 'Erkek erkekle evlenecek, Kılıçdaroğlu şahitlik yapacak mı?' diyerek paylaşım yapıp duruyordun. Muhammed Yakut, Ankaralı Okşan ile ilgili iddialar da bulunmuş. Hayırdır! Fırıldak, Rüzgar gülü, çok hızlı dönmüşsün.

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Bu iddialar sonrasında bir Twitter kullanıcısı Ömer Faruk Ekinci'nin oğluna iddiaları sordu. Ömer Faruk Ekinci'nin oğlu Hüseyin ekinci ise bu iddiaları doğrular nitelikte bir yorumda bulundu.

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Melih Gökçek ve 'Travesti Okşan' hakkında bir skandal daha

Melih Gökçek ve 'Travesti Okşan' hakkında bir skandal daha
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