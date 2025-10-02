Melih Gökçek’in A8 sevdası! Genel sekreterine bile aldırmış…

Düzenleme: Kaynak: Birgün
Melih Gökçek’in A8 sevdası! Genel sekreterine bile aldırmış…

Melih Gökçek döneminde ABB filosuna 46 adet lüks Audi A8 araç eklendiği öğrenildi. Yasak olmasına karşın Genel Sekreterlik makamı için Audi A8’in de ekletildiği ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın gündeme getirdiği yolsuzluk dosyaları ile gündeme gelen Melih Gökçek döneminde belediyeye, çok sayıda lüks araç kiralandığı tespit edildiği öne sürüldü. Birgün gazetesinin haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 2014 yılında 46 adet araç kiralanırken, bir bölümünün, yasak olmasına karşın yabancı menşeli olduğu aktarıldı.

GENEL SEKRETERE LÜKS ARAÇ

Kiralamanın ise temel esaslara göre aykırı yapıldığı aktarıldı. Melih Gökçek’in Genel Sekreteri için sıfır kilometre Audi A8 kiraladığı ortaya çıktı. Audi A8’in yanı sıra özel kalem müdürlüğü kadrosu için beş adet Passat, dört adet de Audi A6 kiralandı. İhale kapsamında ABB’nin mevzuatlara aykırı kiraladığı araçların toplam sayısının 36 olduğu belirtildi.

melih-gokcek-221412.jpg

36 ARAÇ İÇİN 7 MİLYON 976 BİN 761 TL ÖDEDİ

ABB’ye maliyeti de hazırlanan denetim raporuyla ortaya çıktı. Belediye 2024 yılında kiraladığı ve büyük bölümü lüks olan 36 araç için 7 milyon 976 bin 761 TL ödedi.

Son Haberler
Çiğ domatesin büyük zararları uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Çiğ domatesin büyük zararları uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Kamyonetler demir yığınına döndü!
Kamyonetler demir yığınına döndü!
Ölüyüm ama yaşıyorum! Hukuk mücadelesi veriyor
Ölüyüm ama yaşıyorum! Hukuk mücadelesi veriyor
Fatih Altaylı davasında flaş gelişme! İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı mütalaa sundu
Fatih Altaylı davasında flaş gelişme! İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı mütalaa sundu
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı