Melih Gökçek’in bu dosyaları açılmayı bekliyor! Tam tamına 46 milyar...

Ankara Belediyesi’nde yürütülen bir konser soruşturmasında, 154 milyon liralık kamu zararı olduğu öne sürülerek 5 kişi tutuklanmıştı. Mansur Yavaş’ın suç duyurusunda bulunduğu eski belediye başkanı Melih Gökçek dönemine ait 46 milyar liralık yolsuzluk iddiaları da yeniden gündeme geldi. Sözcü muhabiri Deniz Ayhan yolsuzluk iddialarını bazılarını aktardı.

İDDİALAR ARASINDA NELER VAR?

Soruşturma dosyalarında, Gökçek döneminde belediyenin maaşını ödediği iddia edilen Moldovalı bir terapist, hurdaya dönen Ankapark projesi, teleferik ihalesi, bir mankene gong çaldığı için 41 milyon TL ödendiği iddiası ve FETÖ mensuplarına arsa tahsis edildiği yönünde suçlamalar yer alıyor.

SORUŞTURMA VE YAPTIRIM BULUNMUYOR

Ayrıca, Gökçek hakkında 97 suç duyurusu bulunduğu, 8 yıldır belediye lojmanını boşaltmadığı ve belediye aracını 50 ay usulsüz kullandığı öne sürülüyor. Ancak, bu iddialarla ilgili Gökçek hakkında henüz bir soruşturma ya da adli yaptırım bulunmuyor.

Yargıya taşınan iddialardan bazıları:

Cidde Fuarı: 2016 yılında 18 kişinin Cidde’ye gönderildiği fuar için 14 milyon 62 bin TL harcandığı belirtildi.

Teleferik İhalesi: Teleferik yapımını üstlenen şirkete usulsüz iş artışıyla 43 milyon TL ödendiği tespit edildi.

Gong Töreni: Victoria’s Secret mankeni Doutzen Kroes’a gong çalması için 41 milyon TL ödendiği iddia edildi.

Seğmen Su: Seğmen Su’ya ait atıl durumdaki fabrikalarda 48 milyon TL’lik zarar oluştuğu belirtildi.

Ankapark: 801 milyon dolar (yaklaşık 30 milyar TL) harcanan Ankapark projesindeki 52 ihalede usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.

ANFA İhalesi: 2015 yılında rekreasyon alanları için yapılan 1.7 milyar TL’lik ihalede 576 milyon TL zarar tespit edildi.

Parsel Parsel İddiası: Belediyeye ait taşınmazların imar değişiklikleriyle FETÖ mensuplarına tahsis edildiği iddia edildi.

Tatlar Arıtma Tesisi: Tesisi yenilemek için alınan 536 milyon TL’nin başka işlere harcandığı belirtildi.