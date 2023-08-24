Melih Gökçek’in ciddi ciddi çektiği videoya herkes güldü

Editör : Ersoy Özlem

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yol kenarındaki otları çektiği bir video paylaştı.

Melih Gökçek, bizzat kendinin çektiğini söylediği videoyu şu notla paylaştı:

"İşte Mansur Yavaş Ankara'sı... Gölbaşı'nda otlar ağaç olmuş... Bizzat videoyu 15 dakika önce ben çektim... Yeşil Ankara'yı bozkır yaptın... Ankara seni 'Yeşili sarartan başkan Mansur Yavaş' diye anacak."

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef aldığı paylaşımın altına birçok yorum yapıldı.

Gökçek'in 801 milyon dolar harcanarak dinozor heykelleri konan, daha sonra ise kapatılarak tartışmalara neden olan Ankapark projesini hatırlatan sosyal medya kullanıcılarından bazıları "Dinazorlar yesin diye büyütmüştür" yorumu yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gökçek'in katıldığı bir yayında, espri amaçlı paylaşılan bir haberi gerçek zannederek söylediği "Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş." sözlerini hatırlattı. "Jelibon rezervi ne durumda", "Orası yeni jelibon üretim merkezi olacak, ondan alınmıyor" gibi yorumlar yapıldı.

“ANKARA’YI PARSEL PARSEL SATTI”

Melih Gökçek'in "paralelci" suçlamasına Bülent Arınç "Amerika’ya giden benim ben bunları gizlemedim ki. Ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Bu yapının kucağında oturmuş, bu yapıya Ankara’ya parsel parsel satmıştır. Zengin iş adamlarına okul yaptırmıştır. Biz o zaman devletin imkanlarını bu yapı için onların kucağına bırakmadık. Gökçek’in adaylığına o zaman itiraz ettim" ifadeleriyle cevap vermişti.

801 MİLYON DOLARLIK BATIK

Melih Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine kurulan dinozor heykelleriyle ünlü Ankapark, 801 milyon dolara (21 Milyar 800 milyon TL) mal olmuş ve yalnızca 7 ay işletildikten sonra kapatılmıştı.