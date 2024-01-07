Melih Gökçek’in felç geçirdiği iddia edildi. Oğlundan açıklama geldi

Sosyal medyaya bomba gibi düşen bir iddiaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İ. Melih Gökçek'in felç geçirdiği ve hastaneye kaldırarak tedavi altına alındığı iddia edildi. Odatv öne sürülen iddiaları Gökçek'in oğlu, AKP’nin Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e sordu.

OĞUL GÖKÇEK’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Osman Gökçek konuyla ilgili Odatv'ye açıklamada bulundu. Babası hakkındaki iddiaları tamamen yalanlayan AKP milletvekili Gökçek, "İddialar doğru değil" dedi. Gökçek babasının sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi.