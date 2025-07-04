Melih Gökçek'in mobilyaları kayboldu! Kaydı var, kendisi yok

Belediyenin CHP'ye geçmesinin ardından yapılan incelemede Melih Gökçek’in konutu için alınan 58 bin TL’lik mobilyaların izine rastlanmadı. Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma ise, ifadesi dahi alınmadan kapatıldı. Mobilyaların Gökçek'in kullandığı belediye konutu için alındığı belirtildi.

KAYDI VAR KENDİSİ YOK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 2019’da yönetimin CHP’ye geçmesinin ardından yapılan incelemelerle eskiye ait birçok harcama dosyası mercek altına alındı. Bu dosyalardan biri, eski başkan Melih Gökçek dönemine ait mobilya alımına ilişkin skandalı gün yüzüne çıkardı.

GÖREVDEN ALINMADAN 1 AY ÖNCE ALINMIŞ

BirGün Gazetesi'nin haberine göre, Melih Gökçek’in 29 Eylül 2017’de, görevden alınmadan sadece bir ay önce, 58 bin 50 TL değerinde yedi kalem ev mobilyası alımı için onay verdiği belirlendi.

EŞYALARIN YERİ BULUNAMADI

Melih Gökçek, görevinden ayrıldıktan sonra iki ay içinde boşaltması gereken dubleks konutta mülk sahibi gibi oturmaya devam etmişti. Ancak, görevden ayrılmasının ardından yapılan demirbaş incelemesinde, bu mobilyaların yeri tespit edilemedi.

MOBİLYALARI EŞİ SEÇTİ



Belediye, mobilyaların akıbetini araştırmak için soruşturma başlattı. İncelemeler sonucunda, mobilyaların Gökçek’in evi için alındığı ve Nevin Gökçek’in bizzat firmaya giderek mobilyaları seçtiği ortaya çıktı.

SUÇ DUYURUSU SONUÇSUZ KALDI

İddialar üzerine Teftiş Kurulu görevlendirildi ve Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişi, Melih Gökçek ve Nevin Gökçek’in ifadesini almadan soruşturmayı sonuçlandırdı.

Olayı ortaya çıkaran belediye personelinin tespitlerine rağmen “işleme konulmama” kararı verilerek dosya kapatıldı.