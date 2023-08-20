Melih Gökçek’ten Nevşin Mengü’ye hakaret. Böyle seviyesiz polemik görülmedi

Nevşin Mengü’nün sosyal medyada yaptığı paylaşıma, Melih Gökçek hakaretle karşılık verdi.

Melih Gökçek’ten Nevşin Mengü’ye hakaret. Böyle seviyesiz polemik görülmedi

Yeniden Refah Partisi'nin Konya Milletvekili Ali Yüksel'in skandal yaratan 'Evlenmek sadece cinsel zevk için değildir, piyasayı p*çlerle mi dolduralım?' sözlerine karşılık gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Nevşin Mengü, Ankaralı bir hayat kadınının Melih Gökçek ile ilgili canlı yayındaki konuşmasını paylaştı.

Mengü paylaşımında, Şöyle bir şehir efsanesi vardı. Melih Gökçek'in yeni Ankara Belediye Başkanı seçildiği yıllar, genelevleri kapatmak için harekete geçiyor. Bir TV kanalına da, çıkıp ahlak fuhuş muhuş anlatırken, bir hayat kadını TV'ye telefonla bağlanıp şöyle diyor: Şu kadar yıllık hayat kadınıyım, Ankara'da şu sayıda hayat kadını çalışıyor, hepimiz bir araya gelsek senin gibi o...çocuğu doğuramayız...” ifadelerini kullandı.

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HAKARETLE KARŞILIK VERDİ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Mengü’nün paylaşımına Hayat kadınıyla beraber mi çalışıyordunuz" şeklinde cevap verdi.

Melih Gökçek, paylaşımında, "Nevşın bu kadının senin arkadaşın olduğu ve senin bu kadınla birlikte çalıştığın istikametinde de şehir efsanesi var…Nevşın beraber mi çalışıyordunuz?” dedi.

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