Meliha Diken sürprizi

Voleybol Kadın Milli Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdürürken, yeni bir isim daha çalışmalara katıldı.

Hande Baladın, Zehra Güneş ve İlkin Aydın'ın sakatlıkları sürerken, Fenerbahçeli smaçör Meliha İsmailoğlu Diken takıma dahil edildi.

1,87 boyunda ve 30 yaşındaki Meliha daha önce de Milli Takım'da oynamıştı.

Hande Baladın, Zehra Güneş ve İlkin Aydın'ın ise tedavi süreçlerinin devam ettiği belirtildi.

Üç yıldız oyuncunun da olimpiyatlara yetişebileceği ifade edildi.

Olimpiyatta mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın 12+1 oyunculu kadrosu 8 Temmuz'da FIVB'e teslim edilecek.

Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan millilerimiz C Grubu'ndaa İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.