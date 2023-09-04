Melike adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Melike isminin anlamını araştırıyor. Peki, Melike ne demek? Melike isminin anlamı nedir?

MELİKE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Melike ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Kadın hükümdar.

- Padişah karısı

- Kırmızı renkli, güzel kokulu bir çeşit üzüm.

MELİKE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Melike ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Melike adını koymak caizdir.