Melike Şahin’e olan bakışları dikkat çekmişti! Hadise’den kulis fotoğrafı geldi

Melike Şahin, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu program, 8 Şubat 2025 akşamı izleyicilerle buluştu.

Şarkılarıyla müzik sektörüne yeni bir soluk getiren ünlü şarkıcı, sesiyle O Ses Türkiye 2025’e damgasını vurdu. Sosyal medyada Şahin’e övgü dolu mesajlar yağarken, Hadise’nin ise Melike Şahin’in kıskandığına dair yorumlar yapıldı.

HADİSE KULİS POZUNU PAYLAŞTI TİYE ALDI!

Sosyal medyada yapılan 'kıskançlık' yorumlarının ardından Hadise'den Melike Şahin'le paylaşım geldi. Kuliste çekilen pozlarını paylaşan Hadise, Melike Şahin’in yeni çıkardığı albümün imzalanmış haliyle birlikte fotoğraf çekildi. Hadise “ O sırada biz” notunu düştü.