Melis Sezen'in sosyal medya paylaşımı olay oldu!

Kaynak: Haber Merkezi Cansu İşcan
Melis Sezen'in sosyal medya paylaşımı olay oldu!

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Melis Sezen, şimdi Deha dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Oyuncunun sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor.

Son olarak Deha dizisinde rol alan ünlü oyuncu Melis Sezen rol aldığı yapımlardaki başarısı ile beğeni topluyor.

Sosyal medyadaki her paylaşımı büyük beğeni alan isim bu defa kardeşi Polat Sezen'i paylaştı.

Ünlü ismin kardeşi ile pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Melis Sezen kardeşinin doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından kardeşiyle birlikte çocukluk fotoğrafını paylaşan Melis Sezen takipçilerine şunları yazdı :

'Canım kardeşim, karındaşım, yoldaşım, her şeyim! Sonsuz şükürler olsun varlığına iyi ki benim kardeşimsin varlığın kutlu olsun hep çok mutlu ol yüreğin ışıl ışıl parlasın melekler yanı başında olsun hep. Seni çok seviyorum sağlıkla mutlulukla birlikte şahane yaşlara.'

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