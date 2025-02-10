Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı çocuklarının ismini açıkladı. Duyanlar inanamadı

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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı çocuklarının ismini açıkladı. Duyanlar inanamadı

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, çocuklarını ismini açıkladı.

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 29 Ocak'ta oğulları dünyaya geldi. Ünlü çiftten Melisa Aslı Pamuk'tan ilk paylaşım geldi. Ünlü oyuncu oğlunun adını açıkladı.

Melisa Aslı Pamuk, oğluna kavuştu. Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yusuf Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullanmıştı.

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Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınladı. Pamuk'tan doğum sonrası ilk paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, bebeğin yüzünü göstermedi.

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Melisa Aslı Pamuk, paylaşımında bebeğinin adını söyledi. Ünlü çiftin bebeklerine Mylan adını verdikleri ortaya çıktı. Mylan ismi düzgün ve temiz anlamına geliyor.

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