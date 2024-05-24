Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk'un balayı çabuk bitti

Düzenleme: Merve N. Güreş
Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk'un balayı çabuk bitti

Sürpriz şekilde evlenen Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk'tan ilk fotoğraflar.

Çiçeği burnunda evliler Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk sonunda ortaya çıktı.

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Kısa süre önce gizlice evlenen ikili Cannes’te ortaya çıktı. Monaco’da balayında olan çiftin tatilli de bu nedenle kısa sürdü.

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77. Cannes Film Festivali kapsamında bir davete katılan ikili şık kıyafetleriyle göz kamaştırdı.

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Dünyaca ünlü bir takı markasının milyon dolarlık kolye, bileklik ve yüzüğünü takan güzel oyuncu herkesten tam not aldı. İkilinin fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Karl Dagher çekti.

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Yusuf Yazıcı’nın 33 yaşındaki oyuncu eşine dünya jet sosyetesinin gözde tatil beldelerinden biri olan Nice’de 1.5 milyon Euro’ya (52.5 milyon TL) ev aldığı konuşulmuştu.

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Güzel oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı.

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Bir kaç gün önce dünyaca ünlü isimlerin konakladığı Hotel de Paris Monte-Carlo’dan fotoğraf paylaşan güzel oyuncunun balayını geceliği 79 bin TL olan bu otelde geçirdikleri iddia edildi.

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