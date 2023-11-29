Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan teknede romantik poz

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un ilişkileri evliliğe doğru gidiyor. Sevgililer, Como Gölü'ndeki tekne gezisinden romantik karelerini 2,5 ay sonra rötarlı olarak paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan teknede romantik poz

Melisa Aslı Pamuk'un, Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

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Yusuf Yazıcı, 7 Ağustos'ta paylaştığı bu fotoğrafla dedikoduları doğrulamıştı.

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Daha önce Paris sokaklarında el ele aşk turu yapan Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk, bu fotoğraflarını da sosyal medya sayfasına taşımıştı.

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Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk, birlikteliklerini gözler önüne sermeye devam ediyor.

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İkili, İtalya'daki Como Gölü'nde tekne turu yaparken çekilen fotoğraflarını ise 2,5 ay sonra paylaştı.

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