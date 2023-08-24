Melisa Aslı Pamuk'un estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı'yla aşkını ilan eden Melisa Aslı Pamuk sevgilisi ile pozlarını Instagram sayfası üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Sevgilisiyle ortak bir paylaşım yapan güzel oyuncu, paylaşımına sadece siyah kalp emojisi koydu. Ünlü oyuncunun son gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı.

Güzel oyuncu şimdi de estetiksiz haliyle gündem oldu. 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk'un eski halini görenler çok şaşırdı.

Bir dizi estetik operasyon geçirdiği iddia edilen ünlü oyuncunun eski ve yeni hali arasındaki en büyük fark, çene ile yanaklarında görülüyor.

Melisa Aslı Pamuk'un çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz operasyonları geçirdiği söyleniyor.



