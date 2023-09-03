Melisa Döngel hayalini ilk kez açıkladı

Melisa Döngel, hayalindeki projeyi anlattı: “Titanik filminde oynamayı çok isterdim. Böyle tutkulu bir aşkın konu alındığı projede oynamak beni çok mutlu eder.”

Melisa Döngel hayalini ilk kez açıkladı

Oyuncu Melisa Döngel, Gardırop dergisinin yeni sayısı için Anadolu Feneri Vapuru’nda objektif karşısına geçti.

Dergiye röportaj da veren Döngel, hakkında merak edilenleri anlattı. Oyuncu, “Hayalini kurduğun, içinde olmayı çok istediğin bir proje var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Titanik filminde oynamayı çok çok isterdim. Böyle tutkulu bir aşkın konu alındığı bir projede oynamak beni çok mutlu eder.”

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MARILYN ROLÜ KARİYERİMİN DÖNÜM NOKTASI OLACAK

“Broadway In İstanbul Vol2” müzikaliyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Melisa Döngel, son dönemde kendisini en çok heyecanlandıran işin bu proje olduğunu da açıkladı:

“Marilyn Monroe olarak sahneye çıkacağım. Bu, hayatımda beni heyecanlandıran en büyük şeylerden biri. İlk defa müzikal sahnesinin havasını soluyacağım. Ve çok özel bir karakter canlandıracağım. O nedenle çok heyecanlıyım. Belki de hiç keşfedilmemiş bir yönümü keşfedeceğiz hep birlikte. İnanıyorum ki kariyerimde dönüm noktalarından biri bu müzikal olacak.”

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MUTLU BİR EVLİLİĞİM OLSUN

Melisa Döngel röportajında “aşk” hakkında konuştu: “Aşkın sadece iki kişi arasında değil, hayatımızın her anında olduğuna inanıyorum. Bu bir nesne de olabilir, bir obje, bitki ya da hayvan da olabilir. Aşk olmazsa olmaz duygumuz. Nefrette de, kıskançlıkta da, sevgide de; yani her duygumuzun altında aşk var. Oynadığım dizilerde genellikle kötü ilişki yaşayan karakterleri canlandırdım. Umarım bu enerjiyi hayatıma çekmemişimdir. ‘İptal, iptal, iptal!’ Ben, canlandırdığım karakterlerin aksine her kadın gibi güzel ve mutlu bir evlilik yapmayı çok istiyorum.”

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