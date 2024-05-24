Melisa Sezen aksesuarıyla herkesi şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Melisa Sezen aksesuarıyla herkesi şaşırttı

Melisa Sezen leopar desenli elbisesindeki detayla olay oldu.

Son dönemde Instagram’da paylaştığı danslarıyla herkesin dikkati çeken oyuncu Melis Sezen şimdi de Cannes’da verdiği pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Modacı Mahboobeh Bolandy tasarımı olan leopar desenli elbiseyle verdiği pozlara yorum yağdı.

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Çarpıcı fotoğraflarına ‘Uyanış’ notuyla paylaşan 27 yaşındaki oyuncunun elbisesinin önüne taktığı lotus çiçekli aksesuara kimse anlam vermedi.

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Kırmızı halı öncesi seksi pozlar veren Melisa Sezen dansı ve hareketleriyle de dikkatleri üzerine çekti.

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Kırmızı halıda boy gösteren oyuncunun fotoğraflarına, “Elbiseyi giydin giymesine de, dikkat çekmek için önüne taktığın şey kesinlikle olmamış”, “Abla uyanış bölge seçimi yanlış olmuş sanki”, “Her şey güzel hoş da öndeki o aksesuar gereksiz bir detay olmuş” şeklinde yorumlar yapıldı.

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