Melissa Vargas'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe Opet formasıyla sezonu bitiren ve A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızlarından olan Melissa Vargas'ın yeni takımı belli oldu.

Melissa Vargas'ın yeni takımı belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Opet ile Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan Melissa Vargas, Çin ekibi ile sözleşme imzaladı.

YENİ TAKIMI TIANJIN BOHAI BANK
Melissa Vargas'ın menajerlik şirketi SB Community'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Melissa Vargas 2025/2026 sezonu sonuna kadar oynayacağı Çin ekibi Tianjin Bohai Bank’a geldi.”

''BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM''
Vargas yaptığı ilk açıklamada, “Herkesin böyle iyi ve yardımsever olduğu bir takımda oynamaktan ve burada olmaktan mutluyum.” dedi.

ÇİN'DE ŞAMPİYON OLUP GERİ DÖNMÜŞTÜ
Meliisa Vargas, sezona Çin'de başlayıp Çin Ligi'nin bitmesi sonrası Ocak ayının ortasında İstanbul'a geri dönmüştü.
Çin Kadınlar Voleybol Ligi’nde Tianjin Bohai Bank ile üst üste iki kez şampiyon oldu.

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