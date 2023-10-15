Melissa Vargas'tan kötü haber

Türkiye A Milli Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in yıldızı Melissa Vargas'tan kötü haber geldi.

Melissa Vargas'tan kötü haber

Kadınlar Voleybol Milli Takımımız'ın yıldızı Melissa Vargas, voleybol sezonunun ilk yarısını Çin'de sezonun geri kalanını Fenerbahçe Opet'te geçiriyordu. Çin Ligi ocak ayında bittiği için Sultanlar Ligi'nin ara transfer döneminde yıldız oyuncu Fenerbahçe ile sözleşme imzalayıp sarı lacivertlilerde oynuyordu.

Çin Ligi'nin şampiyonluk favorisi Tianjin Bohai Bank'ta forma giyen Vargas için kötü haber Çin Voleybol Federasyonu'ndan geldi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Vargas'ın takımı finale kalırsa milli oyuncu devre arasında Fenerbahçe'ye dönemeyebilir.

Açıklanan yeni sezon takvimine göre Çin Voleybol Süper Ligi 4 Kasım 2023'te başlayacak ve 6 Şubat 2024'te sona erecek. Türkiye'de geçici transfer dönemi ise 31 Ocak 2024'te sona erecek.

23 yaşındaki oyuncu, Çin Ligi'ne gideceği için Fenerbahçe'nin Vakıfbank'a kaybettiği Şampiyonlar Kupası finalinde oynayamamıştı.

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