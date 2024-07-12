Meloni memnun

İtalya Başbakanı Meloni, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldıktan sonra İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Zirvenin son gün oturumlarının ardından konuşan Meloni, özellikle İttifak'ın güney kanadı için özel bir temsilci atanmasına ilişkin karardan memnun olduklarını belirterek, "NATO Zirvesi'nin sonuçları olumlu oldu. Özellikle güney kanada yönelik taleplerimizi ve adayımızı öne sürme konusunda mutluyuz." dedi.

Meloni, zirve sonuçlarının müttefiklerin İtalya'nın sesine kulak verdiğini gösterdiğini vurguladı.

Basına, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova ve Pekin ziyaretlerine ilişkin soru yöneltilen Meloni, "Eğer bu girişimler barış ve diplomasi için bir umut ışığı olacaksa, bunu olumlu karşılarım. Ancak ertesi gün bir hastane bombalanıyorsa, bu Putin'in Rusya'sının gerçekten diyalog kurma niyeti olmadığını gösterir." şeklinde değerlendirme yaptı.

Ukrayna'ya silah gönderimi konusunda Lig Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin zaman zaman endişelerini dile getirdiği hatırlatılan Meloni, "Biz, Ukrayna'yı savunmanın en iyi yolunun hava savunma sistemleri göndermek olduğuna odaklandık. Ukrayna'ya silah göndermenin savaşı körükleyeceğini söyleyenlere şunu söylüyorum: Bu, ne gönderdiğinize bağlıdır. Eğer hava savunma sistemlerini göndermeseydik, Kiev'deki hastanelerde daha fazla insan zarar görebilirdi." şeklinde konuştu.

Meloni, ABD Başkanı Joe Biden'ı nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya ise "Onu iyi gördüm, aklı başında bir lider. NATO'nun güney kanadını da konuştuk, iyi bir zirve düzenledi." yanıtını verdi.

ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili sorulara ise Meloni, Eylül 2022'deki seçimlerinden önce başka ülkelerin seçimlerine müdahale etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB'de oluşturulacak yeni komisyonla ilgili soruya Meloni, müzakerelerin amacının İtalya'ya en iyi sonucu getirmek olduğunu ve ülkesine ağırlık verilmesini istediklerini ifade etti.

Meloni, NATO Zirvesi'nin kapanışında Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmenin odak noktasının, Rusya'nın Kiev'deki çocuk hastanesini bombalamasının yarattığı ciddi sonuçlar ve devam eden çatışmanın durumu olduğu belirtildi. İki lider, NATO-Ukrayna ilişkileri ve Ukrayna'nın yeniden inşası konularını ele aldıktan sonra gelecek yıl İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna'nın yeniden inşası konferansını da değerlendirdi.