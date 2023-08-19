Meloni ödeme yapmadan kaçan turistlerin hesabını kendi cebinden ödedi

Arnavutluk’ta bir grup İtalyan turistin restorandan hesabı ödemeden kaçması basına yansıyınca İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hesabı kendi cebinden ödedi.

Meloni ödeme yapmadan kaçan turistlerin hesabını kendi cebinden ödedi

Arnavutluk’un Berat kentinde bir grup İtalyan turistin yemek yedikleri restoranın ücretini ödememesi, iki ülkenin basınına yansıdı.

Yerel basın, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın konuyu o sırada ülkeyi ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye aktardığını ve Meloni’nin de hesabın ödenmesi için İtalya’nın Arnavutluk Büyükelçisine talimat verdiğini aktardı.

İtalya’nın Tiran Büyükelçiliği’nden dün yapılan açıklamada, “Giorgia Meloni'nin talimatıyla, Berat şehrinde bir restoranda bir grup İtalyan turistin ödemeden bıraktığı hesabın kapatılmasını sağladık. İtalyanlar kurallara uyar ve borçlarını öder, bunun gibi olayların bir daha yaşanmamasını umuyoruz. Berat'taki restoran hesabının İtalyan turistler tarafından onurlandırılmaması konusunda; ödeme, Başbakan Meloni'nin kişisel fonlarıyla, ödemeyi maddi olarak yapmakla sınırlı olan Büyükelçilik aracılığıyla yapıldığı belirtilmektedir” denildi.

Büyükelçilik basın mensuplarına hesabın 80 Euro tutarında olduğunu teyit etti.

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