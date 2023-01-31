Meltem Miraloğlu hamilelik iddialarına cevap verdi

'Hayat Devam Ediyor' adlı diziyle ünlenen Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile evlenmiş ve ABD’de yaşamaya başlamıştı.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Yaptığı evliliğin ardından tüp bebek tedavisine başlayan çiftin dört kez düşükle sonuçlanan bir süreç yaşadığı ileri sürülmüştü. Meltem Miraloğlu'nun eşiyle beşinci kez tüp bebek tedavisi gördüğü iddia edilmişti.

Meltem Miraloğlu'na embriyo transferi yapıldığı, oyuncunun tedavisinin sonuç verdiği ve hamile olduğunu öne sürülmüştü.

"HAMİLE DĞİLİM, ÇOCUĞUM YOK"

Meltem Miraloğlu, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla alakalı açıklamada buldu. Sessizliğini bozan Miraloğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla dedikoduları yalanladı. Eski oyuncu, "Hamile değilim, çocuğum yok" şeklinde konuştu.

