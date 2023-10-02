Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Şenel meme büyütme ameliyatlarında dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu, “Her vücut yapısı kendine özeldir bu nedenle her hasta için kendi fotoğrafları üzerinden kişiye özel planlamalar yapılmalıdır. Bir başkasında güzel duran büyüklük ve form, sizin vücudunuzda aynı ölçüde iyi durmayabilir.” diye konuştu.

Dünyada en çok yapılan estetik ameliyatlardan biri olan meme büyütme ameliyatları ya da halk arasındaki adıyla göğüs büyütme ameliyatları, alanında yetkin ve bu operasyonda tecrübeli bir plastik cerrah tarafından yapıldığında göz alıcı sonuçlar veren ameliyatlar. Dr. Şenel konuyla ilgili şunları söyledi:

“Meme büyütme ameliyatları mutlaka kişiye özel planlanmalı, operasyon planlanırken kişinin kendi fotoğrafları üzerinden ameliyat planı belirlenmelidir. Hasta adaylarının en çok yaptığı hatalardan biri de ünlülerin fotoğraflarına bakıp birebir aynı formu istemek.

Her vücut yapısı kendine özeldir bu nedenle her hasta için kendi fotoğrafları üzerinden kişiye özel planlamalar yapılmalıdır. Bir başkasında güzel duran büyüklük ve form, sizin vücudunuzda aynı ölçüde iyi durmayabilir.”

Meme büyütme ameliyatlarında hasta fotoğraflarıyla planlama yapmanın önemine dikkat çeken Şenel, hastalar için iyi birer kılavuz olduğunu belirtti, “3D Vectra XT sayesinde hastalarımıza kendi fotoğrafları üzerinden meme formu tasarımı yapabiliyor ve operasyon sonrasında yeni meme formunun nasıl görüneceğine dair yaklaşık bir görünüm sunabiliyoruz. Böylelikle hem operasyon sonrası olası bir kötü sürprizi ortadan kaldırıyoruz hem de hastalarımızın süreçle ilgili daha iyi bilgilenmesini sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Günümüzde en yaygın olarak tercih edilen yöntemin meme implantı ile yapılan meme büyütme ameliyatları olduğunu söyleyen Dr. Şenel sözlerine şunları ekledi:

“Bu yöntemle yapılan meme büyütme ameliyatları, eğer doğru şekilde planlanır ve uygulanırsa hastalarda ömürlük memnuniyet sağlanabiliyor. Genel anestezi altında ortalama 1,5 saatte yapılan ve operasyon sonrası hastaların hastanede bir gün misafir edildiği meme büyütme ameliyatlarında sosyal hayata dönüş de en az ameliyatın kendisi kadar güvenli ve kısa sürüyor. Ortalama 4-5 gün sonra göğüs bölgesini olası travmalardan korumak kaydıyla sosyal hayata dönülebiliniyor.

Meme büyütme ameliyatları, ciddi uzmanlık gerektiren operasyonlar olmakla birlikte kişiye sosyal hayattan pek de uzun süre koparmayan ve çabuk toparlanmalarına olan sağlayan bir operasyondur.

Güzel ve çekici görünüm bir bütündür bu nedenle söz konusu hangi operasyon olursa olsun hastaların şikayetleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak estetikte bütünsel yaklaşım belirlenmelidir. Bu kapsamda da ihtiyaç halinde meme büyütme ameliyatları başka pek çok operasyonla kombine olarak yapılmakta.”

İHA



