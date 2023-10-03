Meme kanseri farkındalık ayında uzmanlardan dikkat çeken vurgu

Meme kanserinin tüm kanser türleri içinde insanda en sık görülen kanser türü olduğunu vurgulayan doktorlar, yaşı ortalamasının 50 olduğunu dile getirerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: DHA
Meme kanseri farkındalık ayında uzmanlardan dikkat çeken vurgu

Meme kanseri, meme dokusunda bulunan hücrelerden birinin anormal şekilde bölünmesi ve yayılması sonucu meydana gelen bir tümör hastalığı olduğu biliniyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karabulut, sağlıklı bir yaşam tarzının meme kanseri riskini azalttığını, erken teşhis ve düzenli kontrollerin ise tedavideki başarı şansını yüzde 90’a kadar yükselttiğini belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, meme kanserinin tedavisinde hastalığın evresine ve hastanın durumuna göre cerrahi, radyoterapi, hormon tedavisi, kemoterapi veya hedefe yönelik tedaviler gibi farklı seçeneklerin uygulanabileceğini söyledi.

Meme kanserinin belirtilerinin memede asimetri, şişlik veya kitle olması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karabulut, bu durumlarda vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Karabulut, ayrıca mastektominin (meme dokusunun tamamen veya kısmen alınması) meme kanseri tanısı konmuş veya riski yüksek olan hastalara uygulanabileceğini ancak bunun için hekim kararının önemli olduğunu kaydetti.

Meme kanserinden korunmak için stresli yaşamdan uzak durmak, hareketli olmak, sigara ve alkol kullanmamak, kiloyu kontrol altında tutmak, hazır ve fast food gıdalardan kaçınmak, sebze ağırlıklı Akdeniz diyeti uygulamak, radyasyona maruz kalmamak, hormon tedavilerini sınırlamak ve emzirmeyi uzun sürdürmek gibi tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Karabulut, meme kanseri tedavisinde deneyimli hekimlerin yanında doğru tanı ve tedavi için uygun ortam ve ekipmanların da gerektiğini hatırlattı.

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Türkan Öztürk Topçu ise meme kanserinde cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve hormon tedavisinin yanında bazı meme kanseri türlerinde hedefe yönelik ilaçların da kullanılması gerektiğini anlattı.

Doç. Dr. Topçu, genetik testler ve moleküler profillemeler sayesinde hastanın kanser hücrelerinin özelliklerinin daha iyi anlaşıldığını ve tedavinin daha iyi planlandığını söyledi.

Doç. Dr. Topçu, mastektominin meme dokusunun tamamen veya kısmen çıkarılması olduğunu ve meme kanseri teşhisi konduğunda veya tümör büyükse veya diğer tedavi yöntemleri yetersizse uygulanabileceğini belirtti.

İlgili Haberler
Meme kanserine yeni ilaç mı
Meme kanserinde hayat kurtaran 3 altın kural
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Son Haberler
Gaziantep'i sağanak vurdu: Cadde ve bulvarlar göle döndü, ulaşım aksadı Gündem
Gaziantep'i sağanak vurdu: Cadde ve bulvarlar göle döndü, ulaşım aksadı
UEFA'dan Erkan Özdamar'a görev Spor
UEFA'dan Erkan Özdamar'a görev
Ek MTV'yi ödemeyenler dikkat! Gecikme faizi belli oldu OTOMOTİV
Ek MTV'yi ödemeyenler dikkat! Gecikme faizi belli oldu
Okan Buruk tarihe geçmek için Old Trafford'da Spor
Okan Buruk tarihe geçmek için Old Trafford'da
Yüksekova'ya yılın ilk karı düştü Gündem
Yüksekova'ya yılın ilk karı düştü
Kars’ta 1 kilo 880 gram esrar ele geçirildi Gündem
Kars’ta 1 kilo 880 gram esrar ele geçirildi