Meme kanseri farkındalık ayında uzmanlardan dikkat çeken vurgu

Meme kanseri, meme dokusunda bulunan hücrelerden birinin anormal şekilde bölünmesi ve yayılması sonucu meydana gelen bir tümör hastalığı olduğu biliniyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karabulut, sağlıklı bir yaşam tarzının meme kanseri riskini azalttığını, erken teşhis ve düzenli kontrollerin ise tedavideki başarı şansını yüzde 90’a kadar yükselttiğini belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, meme kanserinin tedavisinde hastalığın evresine ve hastanın durumuna göre cerrahi, radyoterapi, hormon tedavisi, kemoterapi veya hedefe yönelik tedaviler gibi farklı seçeneklerin uygulanabileceğini söyledi.

Meme kanserinin belirtilerinin memede asimetri, şişlik veya kitle olması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karabulut, bu durumlarda vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Karabulut, ayrıca mastektominin (meme dokusunun tamamen veya kısmen alınması) meme kanseri tanısı konmuş veya riski yüksek olan hastalara uygulanabileceğini ancak bunun için hekim kararının önemli olduğunu kaydetti.

Meme kanserinden korunmak için stresli yaşamdan uzak durmak, hareketli olmak, sigara ve alkol kullanmamak, kiloyu kontrol altında tutmak, hazır ve fast food gıdalardan kaçınmak, sebze ağırlıklı Akdeniz diyeti uygulamak, radyasyona maruz kalmamak, hormon tedavilerini sınırlamak ve emzirmeyi uzun sürdürmek gibi tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Karabulut, meme kanseri tedavisinde deneyimli hekimlerin yanında doğru tanı ve tedavi için uygun ortam ve ekipmanların da gerektiğini hatırlattı.

Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Türkan Öztürk Topçu ise meme kanserinde cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve hormon tedavisinin yanında bazı meme kanseri türlerinde hedefe yönelik ilaçların da kullanılması gerektiğini anlattı.

Doç. Dr. Topçu, genetik testler ve moleküler profillemeler sayesinde hastanın kanser hücrelerinin özelliklerinin daha iyi anlaşıldığını ve tedavinin daha iyi planlandığını söyledi.

Doç. Dr. Topçu, mastektominin meme dokusunun tamamen veya kısmen çıkarılması olduğunu ve meme kanseri teşhisi konduğunda veya tümör büyükse veya diğer tedavi yöntemleri yetersizse uygulanabileceğini belirtti.